شكرا لقرائتكم خبر عن هادي يكشف عن دخول عنصر جديد بمعركة الضالع خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال اللواء هادي العولقي قائد محور الضالع أن الساعات القادمة ستكون حاسمة ومؤلمة وستجعل مليشيا الحوثي الانقلابية تندم عن قرارها الطائش بفتح جبهة الضالع .

وأوضح مصدر عسكري في تصريح الى " المشهد اليمني " ان العولقي اكد له أن مسرح العمليات العسكرية سيتغير وأن هناك عنصر جديد سيدخل ساحة المعركة وهو عنصر المفاجئة.

ياتي ذلك في وقت وسعت فيه قوات الجيش اليمني و قوات المقاومة الجنوبية تقدمها شمال وغرب مدينة قعطبة وتقدمت صوب مدينة الفاخر.