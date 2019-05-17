شكرا لقرائتكم خبر عن أخر قناص حوثي تبقى في قعطبة بعد تحريرها حاول الفرار متنكراً بزي امرأة فوقع في قبضة المقاومة "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقي القبض على أحد قناصي المليشيات الحوثية في مدينة قعطبة بقي مكتمناً بعد تطهير المدينة، وحاول التسلل والهرب متنكراً بزي نسائي.

وقال مصدر في المقاومة الجنوبية مساء الخميس 16 مايو/أيار 2019، إن المقاومة ألقت القبض على قناص حوثي متنكراً بزي نسائي وكان يحاول الخروج من قعطبة بعد أن بقي محاصراً في إحدى البنايات ونفد عليه التموين.

ولجأ القناص إلى الحيلة الدارجة لديهم وهي التنكر بزي نسائي للهرب والإفلات، لكنه كُشف ووقع بيد رجال المقاومة.

وطهرت قوات المقاومة أحياء مدينة قعطبة، يوم الثلاثاء، من المليشيات والقناصة، وقتلت وأسرت العشرات، وتقدمت الأربعاء باتجاه مدينة الفاخر شمال قعطبة.

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واقتتل الحوثيون في المعزوب، صباح الخميس، وسقط قتلى وجرحى بسبب خلافات بينية على الانسحابات ورفض أوامر بالتقدم بعد مصرع مسلحين في الموقع نفسه حاولوا التقدم.