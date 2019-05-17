هزيمة ساحقة في الضالع..وانقلاب عسكري في الجنوب وقتلى وجرحى في اشتباكات شرسة بين المقاتلين بعد تبادل الاتهامات بالخيانة(شاهد تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - قتل وأصيب حوثيون في اشتباكات بينية عن خلافات نشبت بين عناصر المليشيات الحوثية شمال الضالع وكانت لا تزال مستمرة. وطبقاً لمصادر ميدانية اندلعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين عناصر مليشيا الحوثي المتمركزة في التباب المحاذية لمنظقة معزوب عامر شمال قعطبة. وأكدت المصادر أن الاشتباكات خلفت عدداً من القتلى والجرحى. ورجحت المصادر أن الاشتباكات على خلفية رفض عدد من الأفراد تنفيذ الأوامر في التقدم والمواجهة مع قوات الجيش الوطني في الوقت الذي سقط عدد منهم قتلى في نفس المكان بسبب محاولة تقدمهم.



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