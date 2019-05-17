شكرا لقرائتكم خبر عن خبر سار لكل اليمنيين والذي لطالما انتظروة ورد قبل قليل من العاصمة .. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افاد مصدر مطلع في الهجرة والجوازات عن وصول دفعة من كروت الجوازات الى العاصمة المؤقتة عدن . وأكد المصدر عن وصول يوم أمس 10 الف كرت جواز سفر وستوزع على مراكز داخلية وبعد اسبوعين ستصل 100 ألف وبعدها بقية الكميات. لافتاً الى ان هناك دفعة اخرى ستحل مشكلة انعدام وجود الجوازات.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خبر سار لكل اليمنيين والذي لطالما انتظروة ورد قبل قليل من العاصمة .. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.