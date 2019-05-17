التفاصيل الكاملة لانتهاكات الميليشيات في الحديدة

في الحديدة على الساحل الغربي لليمن صعّدت ميليشيات الحوثي الإيرانية من عملياتها العسكرية أمس، وقامت بارتكاب مزيد من الخروقات والتصعيد بالقصف والاستهداف ومحاولات التسلل، باتجاه الأحياء المحررة داخل مدينة الحديدة، وفي مناطق الحوك والجاح والدريهمي، وفقاً لمصادر في القوات المشتركة.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات ارتكبت أكثر من 28 خرقاً في مناطق عدة بالحديدة، استخدمت فيها قذائف الهاون والأسلحة الرشاشة من عيارات مختلفة، 14:5 و12:7 و23، وأسلحة القناصة، باتجاه القوات المشتركة والأحياء المحررة شرق الحديدة وشارعي صنعاء والخمسين ومنطقة ومزارع الجاح بمديرية بيت الفقيه ومنطقة الحوك والدريهمي جنوب الحديدة.

واستشهد مدني وأصيب آخر في قصف حوثي على مديرية الدريهمي أمس، كما تم قصف قرية الزعفران ومحيطها في منطقة كيلو16، بأكثر من 30 قذيفة مدفعية وثلاثة صواريخ كاتيوشا، وقصفت الميليشيات بـ15 قذيفة مدفعية محيط مطار الحديدة ودوار الجمل، وقصفت بأكثر من 26 قذيفة مدفعية مناطق متفرقة من مديرية حيس.

وكان الناطق الرسمي باسم قوات ألوية العمالقة، مأمون المهجمي، أكد قيام ميليشيات الحوثي بشن هجمات عدة على محاور مختلفة جنوب شرقي الحديدة، مشيراً إلى أن الميليشيات استغلت ليالي ونهار رمضان لشن هجماتها، ولنقل أسلحتها وتعزيز قواتها في مختلف محاور محافظة الحديدة، مضيفاً أن كل هذا التصعيد الحوثي كان في ظل توقيت الانسحاب من الموانئ، حيث ينتظر أبناء الحديدة من الأمم المتحدة إلزام الميليشيات بتنفيذ بنود اتفاق السويد الذي تجاوز الخمسة أشهر.

وحول مستجدات مديرية التحيتا قال ناطق العمالقة «إن الميليشيات قصفت بمدفعية الهاون الأحياء السكنية ومنازل المواطنين، ومواقع قواتنا في أوقات متفرقة، ما أدى إلى تضرر بعض المساكن»، لافتاً إلى أن هناك خروقات أخرى متفرقة ومتتالية، حيث تركزت الخروقات والهجمات على المحاور الواقعة جنوب شرق الحديدة.