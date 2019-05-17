الجيش يسيطر على مناطق جديدة بالضالع "التفاصيل الكاملة"

تمكنت القوات اليمنية المشتركة من تحرير مناطق ومواقع جديدة في محيط مدينة قعطبة شمال الضالع، وتمكنت من السيطرة الكاملة على منطقة جوس الجمال بالكامل، بعد معارك مع الميليشيات استمرت لساعات قبل أن تتمكن القوات المشتركة من السيطرة على المنطقة بالكامل.

وأشارت مصادر ميدانية في الضالع إلى أن القوات المشتركة تمكنت من تحرير واستعادة محطة الغاز والتبة السوداء في منطقة معزوب عامر شمال غرب قعطبة، وسط تهاوي دفاعات الميليشيات الحوثية، وتطل التبة السوداء على منطقتي العبارى والمشاريح، فيما تمكنت مقاتلات التحالف من قصف أهداف حوثية في قرية بتار بمحيط قعطبة، ما أدى إلى تدمير عربة ومقتل سبعة حوثيين، وإصابة آخرين، كما استهدفت تجمعاً لهم في إحدى محطات الوقود في الطريق الدائري الغربي بقعطبة.

وفي جبل وينان قتل عنصر حوثي وأصيب اثنان آخران بانفجار عبوة ناسفة كانوا يقومون بزرعها في المنطقة، في حين واصلت القوات المشتركة قصفها مواقع الحوثي في المناطق المحاذية لمحافظة إب.

ورصدت وحدة المراقبة في القوات المشتركة تحركات لعناصر الميليشيات قرب مدرسة صولان في القطاع الغربي لجبهة مريس، وباتجاه هجار وشليل، بهدف شن هجوم على مواقع القوات المشتركة في البديوة والأرايل، وبعض المواقع غرب مريس، في محاولة لتخفيف الضغط عن مقاتليهم في قعطبة، فيما سبق للميليشيات تنفيذ محاولات هجوم على مواقع الجيش في حصن شداد وصلح، بهدف تخفيف الضغط عن ميليشياته في قعطبة، لكنها فشلت في تحقيق أي انتصار يذكر.

وكانت القوات المشتركة وسعت من عملياتها في جبهات الضالع، بهدف استكمال تحريرها، ووصلت إلى منطقة الفاخر، فيما أكد اللواء هادي العولقي، قائد محور الضالع، أن الساعات القادمة ستكون حاسمة ومؤلمة، وستجعل ميليشيات الحوثي تندم على قرارها الطائش في فتح جبهة الضالع، مشيراً إلى أن مسرح العمليات العسكرية سيتغير، وأن هناك عنصراً جديداً سيدخل ساحة المعركة، هو عنصر المفاجأة.