تدمير آليات عسكرية للميليشيات في حجة

قصفت مقاتلات التحالف العربي بغارتين تجمعات عسكرية تضم معدات وآليات عسكرية للميليشيات في مزارع الجر بحجة، شمالي غرب محافظة حجة، وفقاً للمركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، مشيراً إلى أن الغارات أسفرت عن مصرع سبعة من عناصر الحوثي، وتدمير منصة صواريخ وأخرى مضادة للدروع للميليشيات الحوثية الإيرانية، شمال مزارع الجر.

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