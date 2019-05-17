هكذا ينفذ التحالف غاراته الجوية

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف، أنها نفذت أمس عمليات جوية على عدد من الأهداف العسكرية المشروعة التي أكدت المعلومات العسكرية والاستخبارية أنها تشتمل على قواعد ومنشآت عسكرية ومخازن أسلحة وذخيرة للميلشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وأضافت - في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن هذه الطلعات الجوية حققت أهدافها بكل دقة، كما أكدت قوات التحالف أن ما قامت به الميليشيات الحوثية والإرهابية المدعومة من إيران، من اعتداءات على منشآت حيوية في المملكة العربية السعودية، تعد من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية التي ترقى إلى جرائم حرب، ولن تتهاون قوات التحالف عن متابعة كل العناصر الإرهابية في جميع أنحاء اليمن، وستطال يدها كل المواقع التي تنطلق منها الاعتداءات الإرهابية، وستستمر عمليات قوات التحالف، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حتى يتم تحييد هذه الأهداف العسكرية والمشروعة، ولكيلا تتمكن الميليشيات الحوثية من استخدامها.

وكانت مقاتلات التحالف استهدفت، صباح أمس، معسكر النھدین، ومقر تخزين الصواريخ البالستية في جبل عطان، وشنت غارات مماثلة على جبل نقم، وغارة على مقر الفرقة الأولى مدرع، ومعسكري فريجة والصمع في مديرية أرحب، ومعسكر العرقوب في خولان بمحافظة صنعاء، صاحبتها انفجارات ضخمة وتصاعد أعمدة الدخان في سماء مناطق القصف، وسط حديث عن مصرع وإصابة عدد من عناصر الميليشيات نتيجة الغارات النوعية.