شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تهديدات بالقتل والاغتصاب... إسرائيل تشيد بملكة جمال العراق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشادت إسرائيل بملكة جمال العراق لعام 2017، سارة عيدان، بعدما حظرت المنشورات العدائية ضدها في حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، وهجومها على حركة حماس ووصفها لها بـ (الإرهابية).

ونشرت صفحة "قف معنا بالعربية" الإسرائيلية، على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، اليوم الخميس: "ملكة جمال العراق سارة عيدان نشرت خلال التصعيد الإرهابي الأخير ضد إسرائيل قائلة: "بحثت في محرك جوجل باللغة العربية عن "حماس تهاجم إسرائيل"، جميع المقالات التي ظهرت بعنوان "إسرائيل تهاجم غزة" و"إسرائيل تقتل المدنيين في غزة"، هكذا يغسلون أدمغة العرب".. الإعلام العربي لا يقدم لكم الحقيقة ويوجهكم إلى حيث يريد".



وكانت سارة عيدان، نشرت سلسلة تغريدات شاركها ناشطون على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إذ قالت في إحداها: "الشعب الفلسطيني لا يسعى للحصول على الحرية بل ميليشيا حماس الـ(إرهابية) تستخدم سكان غزة كدروع بشرية تطلق الصواريخ من المناطق السكنية، لذلك عندما ترد إسرائيل تستخدم صورا مروعة للضحايا وتروج لقضيتهم التي ليست مجرد حرية بل القضاء على إسرائيل!".



​وقالت في تغريدة ثانية "إن المحتجين الذين يستطيعون الحصول على 600 قذيفة ليسوا بمحتجين".



​كما نشرت "عيدان" العديد من التغريدات جاءت كلها في شكل ردود أفعال دافعت من خلالها عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مشيرة إلى أن الفلسطينيين في غزة يدفعون ثمن أخطاء حركة حماس.

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ووجه مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، رسالة شكر عبر موقع "تويتر" لملكة جمال العراق بعد وصفها حركة حماس بـ "الإرهابية".

وقال غرينبلات: "شكرا جزيلا يا ملكة جمال العراق 2017، لقولك الحقيقة بأن حماس منظمة إرهابية، من الأهمية بمكان أن نعلم ونذكر بوحشية حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينية التي لا تؤذي الإسرائيليين فقط بل الفلسطينيين والمنطقة"، وفق تعبيره.



وكشفت سارة عيدان في تغريدة أخرى لها على "تويتر"، عن تهديدها بالقتل والاغتصاب بسبب آرائها حول غزة وإسرائيل، قائلة: "كمية الكره التي وصلتني خلال ٢٤ ساعة الماضية و الوعود بالقتل و الاغتصاب! هي إثبات ان هذه النماذج تدعي الاسلام و لا تعرف الله و لا تعرف معنى الحرية".



يذكر أن سارة عيدان، سبق لها وأن أثارت جدلا حولها على مواقع التواصل الاجتماعي في العام الماضي 2018، بعدما نشرت مقطع فيديو وصورا جديدة تجمعها بملكة جمال إسرائيل.

ونشرت عيدان على حسابها في موقع "إنستغرام" فيديو يجمعها بملكة جمال إسرائيل السابقة هدار جانديلسمان وجهتا خلاله التحية باللغة العبرية "شالوم".