شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات عنيفة وسط العاصمة ... هذا مايحدث الآن في قلب صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت الأنباء الواردة من العاصمة المحتلة صنعاء عن قيام ميلشيا الحوثي بمهاجمة منزل اللواء عبدالحافظ السقاف وكيل وزارة الداخليةلشؤون المناطق الوسطى مدير أمن محافظة إب بالعاصمة صنعاء وحراسة المنزل تصد الهجوم



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