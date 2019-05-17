نائب وزير الدفاع السعودي يكشف عن المتسببين الحققيين في الهجوم على محطتي لضخ النفط

قال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، إن "ما قامت به الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من هجوم إرهابي على محطتي الضخ التابعتين لشركة أرامكو السعودية، يؤكد أنها ليست سوى أداة لتنفيذ أجندة إيران وخدمة مشروعها التوسعي في المنطقة، لا لحماية المواطن اليمني كما يدعون".

واعتبر بن سلمان في تغريدتين على حسابه في (تويتر)، أن "ما يقوم الحوثيون بتنفيذه من أعمال إرهابية بأوامر عليا من طهران، يضعون به حبل المشنقة على الجهود السياسية الحالية في اليمن".. وهو ما اعتبره مراقبون سياسيون وعسكريون بأن تغريدة بن سلمان هي رسالة مباشرة للرئيس هادي والجنرال الاحمر بانه لافائة من محادثات السلام مع الحوثيين وان الحسم العسكري هو الحل الوحيد بعد رفض مليشيات الحوثي ومن وراءها ايران كل الطرق للحل السياسي.