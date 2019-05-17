الجيش يقتل المئات من الميليشيات الحوثية في الضالع

أعلن الجيش الوطني عن مقتل نحو 500 عنصر حوثي وجرح مئات آخرين بمعارك مع القوات الحكومية، في الضالع، خلال عشرة أيام.
وذكر موقع الجيش "سبتمبر نت"، أن إجمالي قتلى المليشيات خلال العشرة الأيام الماضية بلغ نحو 480 قتيلا، ومئات آخرين من الجرحى.
وأشار إلى ان المواجهات أسفرت عن مقتل وجرح المئات من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية، إلى جانب أسر 60 عنصرا بينهم 12 قياديا ميدانيا، وفرار وتخلي العشرات عن القتال مع الميلشيا.
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