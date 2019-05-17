شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار عنيف يهز العاصمة صنعاء قبل قليل ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سمع قبل قليل دوي انفجار عنيف في شمال العاصمة دون ان يترافق مع صوت تحليق لطائرات التحالف العربي . وتسود العاصمة صنعاء اجواء واسعة من التوجسات عقب شن طائرات التحالف لغارات مباغتة تسببت احدها في مقتل مدنيين بينهم اطفال ونساء . تفاصيل اوفى لاحقاً

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