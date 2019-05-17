قرقاش: الأزمة اليمنية على وشك الحل

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات، أنور قرقاش، أن هناك دلائل وعلامات تدعو للتفاؤل بخصوص اليمن.

وأكد قرقاش في جزء من مقابلة مع CNN، أن هناك دلائل وعلامات تدعو للتفاؤل بخصوص اليمن ومنها اتفاقية استوكهولم، لكنه قال إنه لا توجد ثقة كافية في الحوثيين.

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