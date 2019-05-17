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أول تعليق من نقابة الصحفيين عن استهداف منزل الصحفي عبدالله صبري

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دانت نقابة الصحفيين اليمنيين قصف منزل الصحفي عبدالله علي صبري عضو النقابة في منطقة الرقاص بالعاصمة صنعاء  من قبل طيران التحالف ما ادى استشهاد نجله و إصابته وأفراد اسرته  واستشهاد عدد من المدنيين.

وتقدمت نقابة الصحفيين بخالص العزاء للزميل صبري وكافة اسرته ، متمنية له وأفراد اسرته الشفاء العاجل.

وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين انها تستنكر هذه الجريمة الهمجية التي طالت  الصحفي وأسرته الامنيين في منازلهم  وتحمل التحالف العربي كافة المسئولية وتطالب بالتحقيق فيها لينال الجناة جزاءهم الرادع.

واكدت نقابة الصحفيين ان استهداف الصحفيين والمدنيين مخالف لقوانين الحرب التي تلزم بتحصين المدنيين وتوفير الحماية لهم في النزاعات.

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