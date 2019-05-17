تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليمنية صباح اليوم

شهدت أسعار الذهب في اليمن صباح اليوم الخميس، ارتفاعًا في الأسواق ، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وغيرها الكثير، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

فيما يلي نقدم أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي.

الوحدة ريال يمني دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 22.398.27 ريالًا 41.71 $

سعر الذهب عيار 22 20.534.88 ريالات 38.24 $

اسعار الذهب عيار 21 19.595.13 ريالات 36.49 $

اسعار الذهب عيار 18 17.087.34 ريالًا 31.82 $

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اسعار أوقية الذهب 696.489 ريالًا 1.297 $

اسعار جنيه الذهب 156.782.52 ريالًا 291.96 $

اسعار كيلو الذهب 22.396.659 ريالًا 41.707 $

سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى