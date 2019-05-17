رابطة الباحثين الحضارم بأسيوط تقيم مائدة افطار

نظمت رابطة الباحثين الحضارم بأسيوط مأدبة إفطار برعاية الطلاب الدارسين أبناء حضرموت للمرضى الحضارم ومرافقيهم، وأقى رئيس الرابطة عبدالله علي الجوهي كلمة رحب فيها بأبناء حضرموت المرضى ومرافقيهم و عرض من خلالها الدور الذي يقوم به الإخوة من المبتعثين الحضارم لمساعدة إخوانهم المرضى كلٌ في مجال تخصصه و أعرب فيها عن استعداد المبتعثين المتواصل لبذل ما من شأنه تذليل الصعاب التي يواجهها الإخوة المرضى.
قائلاً لهم : حللتم أهلاً و نزلتم سهلاً فأنتم بين إخوانكم و أبنائكم ونحن رهن إشارتكم في كل مانستطيع مساعدتكم به، ومن لديه أي مشكلة أو استشارة فلا يتردد في عرضها على الإخوة المختصين و هم : الدكتور/ محمد عبدالله باعامر تخصص جراحة أورام والأخ الدكتور/ علي باثلاث تخصص مخ وأعصاب باطني والأخ الدكتور / عبدالكريم التميمي تخصص قلب، والأخ الدكتور/ ناظر النهدي تخصص تجميل، والأخ الدكتور/ طلال البريكي تخصص صحة عامة والدكتور/ زاهر مولى الدويلة تخصص باطني كلى والدكتور/ مطيع مبارك باكويري العوبثاني تخصص أنف وأذن وحنجرة.
كما شكر خلال الكلمة رؤساء الرابطة السابقين : الدكتور/ علي باعشن والدكتور/ محمد الجوهي والدكتور/ حداد الحبشي على ما قدموه في السنوات الماضية للمرضى الحضارم .
كما تقدم بالشكر الجزيل للإخوة الحضارم الذين ساهموا في شراء قطعة أرض و بناء مقبرة للحضارم بمحافظة أسيوط وعلى رأسهم الأخ/ ياسر سعيد العمودي، والقائمين على العمل الأخ/ نعيم بوعيون و الدكتور/ محمد باعامر والاخ/ عمر الكرمي.
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