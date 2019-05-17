شكرا لقرائتكم خبر عن هام وخطير : الحوثي يفجر الحرب في ميناء ومدينة الحديدة ويحرك الطائرات ومنصات الصواريخ والتحالف يبدأ أول رد (تفاصيل طارية) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر ميدانية مطلعة لـ"يمن الغد" أن مليشيات الحوثي الإيرانية تعد لتفجير حرب واسعة وشاملة في ميناء ومحافظة الحديدة غرب اليمن ونقلت اليوم منصات الصواريخ وطائرات بدون طيار إلى المدينة بعد يوم من جلسة مجلس الامن وإعلان المبعوث الأممي انسحاب الحوثيين من الحديدة وهو ما يكشف بشكل أكثر وضوحا تآمر مارتن غريفيث مع الحوثيين بحسب مراقبون سياسيون وعسكريون

وتحشد مليشيا الحوثي لشن هجمات جديدة جنوب مديرية التحيتا وتشن قصفاً على محيط مديرية حيس جنوب الحديدة بالتزامن مع نشر آليات ثقيلة في منطقة الربصة وكورنيش الحديدة.

وقالت مصادر محلية في منطقة الجبلية، إنهم شاهدوا مسلحي الحوثي ينشرون عناصر استطلاع قاموا بالوصول إلى مناطق التماس بين القوات المشتركة ومناطق تمركز مجاميع المليشيا.

وتشهد التحيتا تصعيداً متواصلاً، وتحشيدات متتابعة، وعمليات تسلل ومحاولات تقدم تصطدم بقوات العمالقة تباعاً في مواجهات ضارية.

وفي اول رد للتحالف العربي على الانتهاكات والتصعيد الخطير للمليشيات في الحديدة شنت طائرات التحالف العربي اليوم الخميس وبعد توقف طويل، شنت غارات عنيفة استهدفت تعزيزات وتجمعات مليشيات الحوثي ومواقعها في محيط التحيتا تزامناً مع قصف مدفعي كثيف وبمختلف القذائف على المديرية ومركزها.

واستهدفت الطائرات اليوم التجمعات والتعزيزات بالمواقع الحوثية إلى جنوب مديرية التحيتا، وكبدت المليشيا خسائر فادحة.

وخلال ذلك كانت المليشيات تواصل القصف العنيف على التحيتا بالمدفعية وقذائف الهاون في الجهة الشرقية من المديرية.

وقامت المليشيات بالقصف الكثيف من جهة المغرس، جنوب التحيتا، بالمدفعية والقذائف والأسلحة الرشاشة.

وسقطت القذائف بالقرب من المجمع الحكومي والمستوصف الريفي.

وأوضحت مصادر ميدانية "أنهم شاهدوا طائرة مسيرة تحوم في سماء مزارع بني الهبل والنهاري المتاخمة لمنطقة المتينة المحررة، مؤكدين أن الطائرة الحوثية واصلت تحليقها حتى منطقة الفازة شمالاً وحتى الغويرق في جنوب مديرية التحيتا".

Advertisements

وكانت أكدت مصادر في القوات المشتركة "أنهم تمكنوا من أسر عنصرين من أفراد المليشيا، ظهر الأربعاء، مشيراً أنه وجد بحوزتهما عبوات ناسفة وشبكة أسلاك كانا ينويان زرعها في إحدى مزارع منطقة الجبلية".

وفي ذات السياق أشارت المصادر أن مليشيا الحوثي قامت بنقل بطاريات صواريخ كاتيوشا إلى وادي الكويع.

وتواصل المليشيات الحوثية الاستحداثات العسكرية ونشر التعزيزات والأسلحة الثقيلة وسط أحياء سكنية بمدينة الحديدة، في توجه مضاد لمزاعم التهدئة ومسرحية التسليم الأمني للموانئ الثلاثة إلى قوات حوثية مستحدثة.

ونقلت مليشيا الحوثي، في وقتٍ مبكرٍ من مساء الأربعاء، دبابة إلى منطقة حي الربصة المزدحم بالسكان، وفقاً لمصادر ميدانية.

وقال سكان محليون في حي الربصة بمدينة الحديدة، إنهم فوجئوا بدخول دبابة إلى الحي وتوقفها وسط باحة تحيط بها المنازل. وذكر الأهالي أن عناصر تابعين المليشيا انتشروا في ثلاثة مبانٍ في الحي، ونشروا مضادات جوية على أسطحها، في خطوة تنذر بأن المليشيا تنوي استهداف الأهالي وارتكاب جرائم بحقهم.

وأشارت مصادر إلى نشر مسلحين وعتاد في مربعات وأحياء جديدة بمحاذاة الميناء، وفي الأحياء والمناطق السكنية المواجهة له وباتجاه الكورنيش.

هذا وتواصل المليشيات الحوثية، ذراع إيران في اليمن، الاستحداثات العسكرية ونشر التعزيزات والأسلحة الثقيلة وسط أحياء سكنية بمدينة الحديدة، في توجه مضاد لمزاعم التهدئة ومسرحية التسليم الأمني للموانئ الثلاثة إلى قوات حوثية مستحدثة.

وعلاوة على الهجمات والقصف ومحاولات التسلل باتجاه الأحياء المحررة في شرق المدينة وشارعي صنعاء والخمسين وصوب مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري، نقلت مليشيا الحوثي، في وقتٍ مبكرٍ من مساء الأربعاء، دبابة إلى منطقة حي الربصة المزدحم بالسكان، وفقاً لمصادر ميدانية.

وقال سكان محليون في حي الربصة بمدينة الحديدة، إنهم فوجئوا بدخول دبابة إلى الحي وتوقفها وسط باحة تحيط بها المنازل.

وذكر الأهالي أن عناصر تابعين للمليشيا انتشروا في ثلاثة مبانٍ في الحي ونشروا مضادات جوية على أسطحها، ونقلوا طائرات بدون طيار إلى المدينة في خطوة تنذر بأن المليشيا تنوي استهداف الأهالي وارتكاب جرائم بحقهم.

وأشارت مصادر إلى نشر مسلحين وعتاد في مربعات وأحياء جديدة بمحاذاة الميناء، وفي الأحياء والمناطق السكنية المواجهة له تزامناً مع سريان إجراءات تسليم أمن الموانئ إلى مليشيات بزي خفر السواحل.