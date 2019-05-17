شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة الحوثي تكشف أسم القيادي الرفيع الذي استهدف التحالف منزله في حي الرقاص بصنعاء ..(الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - >كشف وزير الإعلام بحكومة الحوثيين بصنعاء من هو المستهدف في قصف الطيران على حي الرقاص، وهو القصف الذي اسفر عن مقتل 6 اشخاص واصابة اكثر من 50 آخرين.



وأدان ضيف الله الشامي ما وصفها ب"جريمة استهداف طيران تحالف العدوان لمنزل رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين عبدالله صبري ومنازل المواطنين.



وكان الطيران قد استهدف ايضا وزارة الإعلام بصنعاء بعدة غرات خلفت اضاراً كبيرة في المبنى.

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