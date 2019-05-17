شكرا لقرائتكم خبر عن تمرد واسع وقتلى وجرحى في انفجار حرب شرسة بين الحوثيين بالضالع على خلفية الهزيمة وتبادل الاتهامات بالخيانة "تفاصيل طارئة" والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - قتل وأصيب حوثيون في اشتباكات بينية عن خلافات نشبت بين عناصر المليشيات الحوثية شمال الضالع وكانت لا تزال مستمرة.

وطبقاً لمصادر ميدانية اندلعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين عناصر مليشيا الحوثي المتمركزة في التباب المحاذية لمنظقة معزوب عامر شمال قعطبة.

وأكدت المصادر أن الاشتباكات خلفت عدداً من القتلى والجرحى.

ورجحت المصادر أن الاشتباكات على خلفية رفض عدد من الأفراد تنفيذ الأوامر في التقدم والمواجهة مع قوات المقاومة الجنوبية في الوقت الذي سقط عدد منهم قتلى في نفس المكان بسبب محاولة تقدمهم.