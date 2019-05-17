تصعيد حوثي لخروقات الحديدة باستخدام الدبابات والصواريخ

صعدت المليشيات الحوثية خروقاتها المتصاعدة داخل مدينة الحديدة باستخدام الدبابات والصواريخ .

وأوضح الإعلام العسكري التابع لقوات المقاومة الوطنية - ألوية حراس الجمهورية أن المليشيات الحوثية استخدمت في خروقاتها المتواصلة اليوم الخميس داخل مدينة الحديدة الأسلحة الثقيلة إلى جانب الأسلحة المتوسطة وقذائف الهاون فضلا عن محاولة تنفيذ عملية انتحارية إرهابية.

وأوضح مصدر في الإعلام العسكري " أن المليشيات الحوثية أطلقت 7 صواريخ أرض أرض صوب المقاومة المشتركة في الأحياء الشرقية والشمالية الشرقية لمدينة الحديدة"، وفقاً لوكالة 2 ديسمبر التابعة للمقاومة.

وأضاف أن القصف الصاروخي رافقه قصف بالدبابات وعربة بي ام بي من بين الأحياء السكنية خلف معسكر الدفاع الساحلي ومحيط سوق الحلقة للخضروات استهدف في معظمه الأحياء السكنية المحررة.

ولفت إلى أن المقاومة المشتركة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار إلا أنها لن تتردد في إسكات أي مصدر لإطلاق النار يستهدف الأحياء السكنية والمنشآت الخدمية العامة والخاصة.

وكانت المليشيات الحوثية حاولت تنفيذ عملية إرهابية داخل مطار الحديدة عبر 6 انتحاريين انتهت بمصرعهم قبل وصولهم إلى الهدف المرسوم لهم.

وتوزعت خروقات المليشيات الحوثية خلال ساعات الفجر وحتى الصباح اليوم الخميس 16 مايو 2019 على النحو التالي:

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- الساعة 01:05 فجرا.. رصد تجمعات وتحركات مسلحة للمليشيات الحوثية في محيط جولة يمن موبايل الواقعة على خط التماس في شارع صنعاء داخل مدينة الحديدة.

- الساعة 01:12 فجرا.. المليشيات الحوثية تطلق النار من أسلحة رشاشة عيار 14:5 و12:7 ومعدلات البيكا صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء داخل مدينة الحديدة.

- الساعة 02:20 فجرا.. المليشيات الحوثية تطلق النار من أسلحة رشاشة عيار 12:7 ومعدلات البيكا صوب الأحياء الشرقية لمدينة الحديدة.

- الساعة 04:25 فجرا .. المليشيات الحوثية تطلق النار من عربة متحركة ( بي ام بي ) صوب الأحياء الشرقية لمدينة الحديدة .

- الساعة 06:24 صباحا .. المليشيات الحوثية تطلق النار من أسلحة رشاشة عيار 12:7 صوب المقاومة المشتركة في شارع الخمسين داخل مدينة الحديدة .

- الساعة 07:35 صباحا .. المليشيات الحوثية تطلق 7 صواريخ أرض أرض صوب المقاومة المشتركة في الأحياء الشرقية والشمالية الشرقية لمدينة الحديدة .

- الساعة 08:04 صباحا .. المليشيات الحوثية تطلق قذيفة من سلاح الدبابات صوب المقاومة المشتركة في الأحياء الشرقية لمدينة الحديدة .