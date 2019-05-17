اجتماع في تعز يناقش ترتيبات امتحانات الشهادة الثانوية العامة

ناقش وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي مع مدراء عموم وإدارة مكتب التربية والتعليم بالمحافظة آلية الترتيب لسير عملية امتحانات الشهادة الثانوية العامة بالمحافظة لعام 2019م .

وحسب بيان، فإنه في الاجتماع الذي حضرة مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة الاستاذ عبدالواسع شداد والعقيد عدنان السقاف الوكيل المساعد لشرطة تعز ، اكد وكيل أول المحافظة على أن السلطة المحلية ستعمل على توفير كل المطالب وتذليل كل الصعوبات من أجل سير عملية الامتحانات بأسس سليمة .

وشدد الدكتور المخلافي على عدم تكرار اخطاء السنوات السابقة والحد من ظاهرة الغش كون الغش لايعود إلا بالنتائج السلبية على الوطن بشكل عام ، ولفت المخلافي إلى أن المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الوطن تتطلب تظافر جهود الجميع للتغلب على التحديات التي تمر بها المحافظة واستمرار الحصار من قبل الانقلابين .

وشدد الدكتور المخلافي على ضرورة قيام اللجنة الفرعية للإمتحانات بعمل تقييم شامل لكل المشكلات التي تواجه سير عملية الإمتحانات بالمحافظة ووضع المعالجة المناسبة لها، وإيجاد حلول عاجلة لمشكلة النازحين والمدرسين المنقطعين عن العمل .

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وتطرق الإجتماع إلى كيفية تشكيل المراكز الإمتحانية بالمحافظة والمديريات والاجراءات الامنية المتبعة خلال فترة الإمتحانات، وسير عمل اللجان المشرفة على عملية سير الإمتحانات للعام الدراسي 2019م .

وخلال اللقاء استمع وكيل أول المحافظة من مدير مكتب التربية على تقرير مفصل عن التجهيزات والجهواد الذي يبذلها المكتب من أجل سير عملية إمتحانات الثانويه العامة في سبعة عشر مديرية ، مثمناً دور السلطة المحلية في تذليل الصعوبات من أجل سير عملية الإمتحانات .

وفي ختام الإجتماع دعا وكيل اول المحافظة جميع القنوات الإعلامية والإعلاميبن الوقوف صفاً واحداً للمساهمة في توعية المجتمع بمساوئ ظاهرة الغش ونتائجها السلبية على العملية التعليمية بشكل خاص وعلى الحياة العامة بشكل عام .