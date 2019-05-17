خبير عسكري: ثلاثة تطورات تؤكد مركزية التخطيط بين الحرس الثوري والحوثي

أكد الخبير العسكري خلفان الكعبي أن المنطقة العربية شهدت هذا الأسبوع ثلاثة تطورات أكدت مركزية التخطيط بين الحرس الثوري ومليشيا الحوثي في اليمن .

وأوضح الكعبي بتغريدات رصدها الخليج 365 مساء اليوم "مركزية التخطيط من الحرس الثوري الايراني واضحة -السبت انسحاب مفاجئ من الحديدية -الاحد الهجوم على اربع سفن تجارية قرب ميناء الفجيرة -الثلاثاء هجوم على مضختي نفط قرب الرياض.

وأشار الكعبي إلى أن تصريح وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية عادل الجبير في محله.

وكان الجبير أكد أن إن "الحوثي جزء لا يتجزأ من قوات الحرس الثوري الإيراني، ويأتمرون بأوامره، وأكد ذلك استهدافه منشآت في المملكة".

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واعتبر الجبير بتغريدات على تويتر أن "الحوثي يؤكد يوماً بعد يوم أنه ينفذ الأجندة الإيرانية ويبيع مقدرات الشعب اليمني، وقراراته لصالح إيران".

والثلاثاء، أعلن المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة في السعودية، وقوع استهداف محدود لمحطتي الضخ البتروليتين التابعتين لشركة أرامكو.

وأوضح قائلاً: "ما بين الساعة السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 9 / 9 / 1440هـ حدث استهداف محدود لمحطتي الضخ البتروليتين التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض".