جميح: لا يجوز أن نسكت على الممثل المسرحي غريفيث إذا عجزت الشرعية

انتقد المحلل السياسي والصحفي محمد جميح عجز الشرعية عن فضح مسرحية تسليم الحوثي موانئ الحديدة وعدم كشف حقيقة ما جرى داعياً إلى عدم السكوت عن الممثل المسرحي - المبعوث الأممي البريطاني مارتن غريفيث.
وكتب جميح بتغريدة رصدها الخليج 365 مساء اليوم: إذا عجزت الشرعية عن توجيه رسالة واضحة للأمم المتحدة تشرح فيها مهزلة انسحاب الحوثي من الحديدة، فلا يجوز أن نسكت عن"الممثل المسرحي"غريفيث الذي ضلل مجلس الأمن.
وأضاف: الناشطون، الصحفيون، الحقوقيون، الفنانون وغيرهم يجب أن يتحركوا لتشكيل رأي عام باتجاه رفض هذه المسرحية. هذا وطننا والصمت عار.
وأشار إلى أن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قدم اليوم عرضاً قيماً في المعهد الملكي للدراسات الدفاعية والأمنية في لندن. سمى الانسحاب من الحديدة مسرحية، وانتقد تغطية غريفيث لها، وعرض صور الأطفال الذين جندتهم المليشيات للحرب.
وأضاف: نحن بحاجة لحملة إعلامية ودبلوماسية مكثفة لتجلية الصورة.
وتساءل جميح: هل هي مصادفة أن يتناغم ترحيب السفير البريطاني مايكل أرون بمسرحية انسحاب الحوثيين من الحديدة مع إحاطة المبعوث الأممي البريطاني الجنسية مارتن غريفيث، مع تصريحات وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت الذي يؤيد التواصل المباشر مع الانقلابيين؟! كيف تتفق ديمقراطية لندن مع انقلاب الحوثي؟!
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