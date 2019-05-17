الكثيري يلتقي إدارة و أعضاء ولاعبي نادي السلام الرياضي

التقى وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت والصحراء عصام حبريش الكثيري بإدارة وأعضاء ولاعبي نادي سلام الغرفة في أمسية رمضانية استمع فيها إلى نشاط النادي في مختلف الالعاب الرياضية والأنشطة المجتمعية و الثقافية التي يقوم بها النادي في منطقة الغرفة و مديرية سيئون.

وفي بداية اللقاء قدم الوكيل الكثيري تهانيه للحاضرين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك متمنيا ان يكون شهر خير وبركه على الأمة الإسلامية.

وأكد الوكيل عصام الكثيري اهتمام السلطة المحلية بوادي حضرموت بقطاع الشباب والرياضة في مختلف الجوانب وخصوصا في لعبة كرة القدم من إقامة البطولات المختلفة مشيدا بالمستوى الرياضي لنادي سلام الغرفة ومنافسته على البطولات في الفترة الماضية والمستوى المميز الذي قدمه لاعبي النادي في المسابقات.

وأوضح الكثيري استعداد السلطة المحلية لتنفيذ عدد من المشاريع في تحسين البنية التحتية لنادي السلام من خلال تسوير ملعب النادي ودعم النشاط الرياضي في مختلف الالعاب مشددا على أهمية أن يكون النادي منطلقا لتعزيز روابط المحبة والتعاون في المنطقة بين جميع الشباب ونبذ الأفكار الخاطئة واحتضان المواهب الشابة وجعل النادي متنفسا لجميع شباب المنطقة.

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بدوره قدم رئيس نادي سلام الغرفة الشيخ عبدالرحمن عيظة بلفاس شكره لوكيل المحافظة الأستاذ عصام حبريش الكثيري على إقامة الأمسية الرياضية مقدم تهاني إدارة وأعضاء ولاعبي النادي له وتمنياتهم دوام التوفيق في مهامه مقدما شرحا عن وضع نادي سلام الغرفة منذ تولي الأدارة الجديدة له وابرز الانشطة والبطولات والانجازات التي حققها النادي.

وتخللت الجلسة جملة من المداخلات من أعضاء إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين تناولت جميعها وضع النادي الحالي وجملة من الأفكار لتحسين وضع النادي.

وفي نهاية الأمسية كرم وكيل المحافظة الاستاد عصام الكثيري إدارة ولاعبي نادي سلام الغرفة بميداليات تذكارية تقديرا لجهودهم في المنافسة على البطولات في الفترة الماضية.