مناقشة أوضاع حقوق الإنسان بالمهرة والخطط المستقبلية

التقى وزير حقوق الإنسان محمد عسكر بمكتبه بعدن ، مدير عام مكتب الوزارة بمحافظة المهرة محمود القميري ، وناقش اللقاء وضع حقوق الانسان بالمحافظة بشكل عام.

وخلال اللقاء اطلع الوزير على نشاط مكتب المهرة والبرامج التي ينفذها والصعوبات التي تواجهه ، مشيدا بما تحقق من نجاحات في المهرة في مجال حقوق الإنسان، موجهاً بابتعاث مدير مكتب الوزارة إلى الخارج للمشاركة في دورة خارجية لمدة شهر .

وأبدى الوزير استعداده لزيارة المحافظة في القريب العاجل وتنظيم ورشة عمل للمنسقين الحقوقيين بالمهرة وغيرها من البرامج الداعمة لحقوق الإنسان، معبرا عن شكره للمحافظ باكريت على جهوده المبذولة في دعم المكتب وتسيير نشاطه واهتمامه بجانب حقوق الإنسان.

من جانبه ثمن القميري اهتمام وحرص الوزير عسكر تفعيل دور مكتب الوزارة وتذليل الصعوبات التي تواجه نشاطه، مشيرا إلى أن المكتب يسعى جاهداً لإبراز إسم المهرة في المحافل الدولية في ظل الاهتمام والدعم من قبل قيادتي الوزارة والسلطة المحلية ممثلتين بالوزير محمد عسكر والشيخ راجح باكريت والسعي الجاد لربط المحافظة بجميع المنظمات الحقوقية الدولية.

وضمن برنامج زيارة مدير عام مكتب حقوق الإنسان بالمهرة إلى عدن ، ناقش القميري مع النائب العام للهيئة الدولية لرصد الانتهاكات باليمن عدد القضايا بهذا الشأن .