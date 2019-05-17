إقامة أمسية رمضانية حول دور الأسرة في المجتمع المهري

أقامت جمعية المهره لتنمية الأسرة بمدينة الغيضه، أمسية رمضانية حول دور الأسرة في المجتمع، وجاء ذلك بحضور وكيلة المحافظة المساعد لشؤون المرأة خديجة محمد باكريت وبرعايه الشيخ راجح سعيد باكريت محافظ المهرة وبإشراف مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالمهرة.

وتحدثت باكريت عن اهمية استقرار دور الاسرة في المجتمع ولما لها من أهمية .

وأوضحت ان الأسرة هي اللبنة الأولى والقلب الراسخ في بناء المجتمع وهي أساس النهضة العراقية .. مشيرة إلى أن الاستقرار الأسري يزيد من أمن المجتمع حيث ينعكس ذلك إيجابيآ على نموه وتطوره .

ودعت الوكيلة باكريت في ختام كلمتها جمعية المهرة لتنميه الأسرة الى الاهتمام بالأسر من كافة الجوانب حتى تستطيع الأسرة أداء دورها على اكمل وجه .

من جانبها تحدث فائز سهيل بلحاف مدير عام مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل م/المهرة عن أهمية دور منظمات المجتمع المدني وعن الأهمية الاساسية لبناء المجتمع بوجود هذي المنظمات سوى كانت جمعيات أو مؤسسات أو ملتقيات لما يقع على عاتقها من مسؤولية لخدمة المجتمع في شتى المجالات .

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وأكد بلحاف على دعم منظمات المجتمع المدني من قبل مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل وفق الامكانيات المتاحه.

كما وجه بالشكر للسلطة المحلية متمثلة بالشيخ راجح سعيد باكريت على الدعم التي يقوم به اتجاه منظمات المجتمع المدني .

بدورها قالت علياء الحريزي رئيسة جمعية المهرة لتنمية الأسرة إن الجمعية مستقلة وسياستها سوف تكون العمل مع كل المنظمات والجمعيات والهيئات المدنية على حدآ سوى ،هدفها تقديم الخدمة للمجتمع في جميع المجالات ، التنموية والخيرية ،للإرتقاء بمستوى الأسرة والمجتمع .

واوضحت الحريزي أن الجمعية تضم كوكبة من خيرة نساء المحافظة وقياداتها من مختلف أطياف المجتمع.