أقوى رد ينسف تصريحات صلاح الصيادي ويفضح موقفه في الضالع

رد الناشط والكاتب أحمد حرمل على تصريحات صلاح الصيادي الوزير السابق في حكومة الشرعية وفضح موقفه في محافظة الضالع.

وقال حرمل بالمقال الذي نقله المركز الإعلامي للمقاومة واطلع الخليج 365 على نسخة منه، إنه في الوقت الذي تخوض فيه الضالع اشرس المعارك وتقدم التضحيات ومعها كل ابناء الجنوب والشرفاء من ابناء مريس والعود وريشان وقعطبة ينبري علينا صلاح الصيادي وزير الدولة السابق وبشكل وقح بدعوة ابناء الضالع للاعتذار لابناء المناطق الوسطى .

وأضاف: دعوة صلاح الصيادي هذه غريبة وعجيبة في نفس الوقت غريبة بتوقيتها وعجيبة بمضمونها .

دعوة صلاح الصيادي المستفزة دفعتنا للرد عليها لنبين من يعتذر لمن .

وقال: أخي صلاح لقد ظليت في حضن علي عبدالله صالح عشرون عاما” كنت فيها احد لاعقي حذائه ومقربيه ولم نسمع انك طالبته او نصحته بالاعتذار للمناطق الوسطى على ما ارتكبه بحق ابناءها من جرائم قتل وتشريد وتنكيل واعتقال وملاحقة واغتيالات واذلال وغيرها من الجرائم التي يندى لها الجبين ، في حين كانت الضالع تفتح ذراعيها لتستقبل ابناء المناطق الوسطى وتقاسمهم السكن واللقمة ووالدكم مصلح الصيادي واحدا” منهم فمن يعتذر لمن .؟!

وتابع حرمل: انتم اخي صلاح من يفترض ان يعتذر للضالع لانك خسرتها مقعد دراسي عندما تم ابتعاثكم الى كوبا على حصتها ولكنكم طردتم منها لاسباب خجل ذكرها.

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وخاطب الصيادي بالقول: انتم من يفترض ان يعتذر للحزب الاشتراكي اليمني الذي تربيتم في كنفه ودرستم على حساب الدولة التي كان يقودها وتمتعتم بامتيازات عدة وفي الاخير جاءت حرب 94 فقمت انت شخصيا” بسرقة ارشيفة من مبنى اللجنة المركزية وسلمته لعلي محسن الاحمر الذي امرك حينها بخزنها في عمارة الخولاني في الدائري فهل ان الاوان للاعتذار للحزب الاشتراكي اليمني واعادة ارشيفه ؟!

وواصل بالقول: انت من يجب عليه ان يعتذر اخي صلاح فانت من سرق ارشيف تلفزيون عدن واذاعة عدن وسلمتها لعبدالولي الشميري وعبدالغني الشميري باوامر من علي محسن الاحمر . أعد ارشيف اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني وارشيف تلفزيون واذاعة عدن ثم تحدث عن اعتذار الاخرين .

وقال للصيادي: انت من يجب عليه ان يعتذر لابناء العود على تبنيك الخائن عبدالكريم الصيادي قائد اللواء 30 مدرع الذي سلم العود لمليشيات الحوثي ، وعليك ان تعتذر عن دفاعك المستميت عليه عندما كنت في قصر المعاشيق قبل ان تقدم استقالتك .

وواصل: انت من يجب ان يعتذر لابناء قرية العبارى التي تخوض اليوم حرب ضروس من اجل تطهيرها من مليشيات الحوثي الغازية … العبارى مسقط رأسك التي تحملت شقاوتك وسرقتك للدجاج وبيض نساء القرية .

كما قال: انت من يجب ان يعتذر للشرعية والتحالف على بيعك لهم لقطر . انت من يعتذر للشهيدة أصيلة الدودحي لانها كانت ارجل منك .

وقال: اخي صلاح عليك بمراجعة مواقفك والا فمصيركم مزبلة التاريخ ولن تجدون موطئ قدم في منطقتكم العود … المليئة بالشرفاء العود التي قدمت التضحيات لمقارعة نظام عفاش ولا زالت تقدم اليوم خيرة ابناءها للتصدي لجحافل مليشيات الحوثي القادمة من كهوف مران ، ولن تجد موطئ قدم في مسقط رأسك قرية العبارى الجنوبية .