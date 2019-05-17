المالكي يكشف حقيقة إستهداف مدنيين خلال الغارات في صنعاء

قال الناطق الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية، العقيد الركن، تركي المالكي، أن التحالف يطبق اعلى قواعد الإشتباك خلال تنفيذ العمليات الجوية ضد الأهداف العسكرية التابعة لميليشيا الحوثي الإنقلابية .

وأضاف في تصريح لقناة العربية الإخبارية، رصده (الخليج 365) أن العمليات الجوية التي نفذها التحالف العربي صباح اليوم الخميس، تم التخطيط لها ومراعاة قواعد الإشتباك خلال تنفيذها .. مشيراً إلى أن العمليات الجوية إستهدفت مواقع عسكرية بحتة تابعة للميليشيات الحوثية في العاصمة صنعاء ومحافظة عمران .

ولفت إلى أن هناك أنباء عن وجود حادث عرضي خلال تنفيذ العملية تم إحالته إلى فريق تقييم الحوادث المشترك للتأكد من صحته والرفع بنتائج التحقيق .. مؤكداً أن التحالف العربي لا ينفذ أي عملية قبل أن يتم التخطيط لها بكل جيد وأن الحوادث العرضية محتملة خلال تنفيذ العمليات العسكرية .