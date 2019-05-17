شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تطورات عاجلة في جبهات القتال في الضالع ومقتل ثلاث قيادات عسكرية من حزب الله اللبناني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الخبير العسكري والاستراتيجي، خلفان الكعبي، اليوم الخميس، السيطرة على جبهة الضالع وقعطبة ومريس.

وقال في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تمت السيطرة في هذه اللحظات على جوس الجمال بالكامل بعد هجوم محكم نفذه أبطال المقاومة الجنوبية .

وأضاف صاروخ موجه من وحدة مضاد الدروع التابعة لألوية العمالقة في قعطبة، قضى على ثلاثة خبراء لبنانيين تابعين لحزب الله.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : تطورات عاجلة في جبهات القتال في الضالع ومقتل ثلاث قيادات عسكرية من حزب الله اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.