شكرا لقرائتكم خبر عن ودع حياة العزوبية.. هذه زوجة ولي عهد دبي ” فزاع “ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ودع ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، العزوبية في نبأ مفاجيء؛ إذ أعلن عقد قرانه اليوم الخميس في زفاف جماعي مع اخويه الشيخ مكتوم والشيخ أحمد.

وجاء زواج ولي عهد دبي المشهور بـ ” فزاع ” في سن متأخرة للزواج في تقاليد الشيوخ والأسر الخليجية، فهو في الـ36 من عمره، ويعد أشهر العزاب في العالم أجمع.

وبعدما أثارت الحياة العاطفية لولي العهد الشاب العديد من الشائعات فهو الأمير الوسيم الشاعر الفارس، تزوج من ابنة خالته الشيخة شيخة بنت سعيد بن ثاني آل مكتوم، التي خطفت محبوب ملايين النساء.

الشيخة شيخة لم تظهر مسبقًا في أي أنشطة عامة، ولا يعلم أحد عنها الكثير، بينما تداولت أقاويل سابقة أنها مخطوبة للشيخ حمدان.