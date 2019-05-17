شكرا لقرائتكم خبر عن ”لوليسغارد” يوضح من هم خفر السواحل الذين سيتولون تأمين موانئ الحديدة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد رئيس لجنة إعادة الانتشار في مدينة الحديدة مايكل لوليسغارد يوم الأربعاء أن العمل يجري حالياً لوضع آلية معينة لتحديد مع من سيعمل في خفر السواحل لحماية الموانئ.

ولفت لوليسغارد، في إحاطة قدمها لمجلس الأمن، إلى أن الھدف الأساسي للجنة يتمثل في جعل ميناء الحديدة خالياً من أي مظاھر عسكرية وأن يكون مناسباً للملاحة ويخضع لإشراف خفر السواحل الذين سيتم تعيينھم لاحقا.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا) فقد أوضح لوليسغارد أنه بموجب الاتفاق ھناك عملية انسحاب على مرحلتين: الأولى انسحاب من عدة كيلومترات من قبل الحوثيين وقوات التحالف، والثانية انسحاب من 18 إلى 30 كيلومترا تتم بالنظر إلى الموقع والمقاتلين.

وذكر أن الحوثيين يصرون على عدم وجود فجوة بين المرحلتين الأولى والثانية بمجرد الانتھاء من المرحلة الثانية مؤكداً أنھ ستكون ھناك عملية تحقق كاملة من قبل الحكومة اليمنية والحوثيين والأمم المتحدة.

Advertisements

وأشار لوليسغارد إلى اتفاق الجانبين على الخطة التشغيلية للمرحلة الأولى لافتا الى أن القضايا المعلقة الرئيسية للمرحلة الثانية ھي تحديد مدى انسحاب القوات من وسط مدينة الحديدة والجانب الذي يتحرك أولا والتوصل إلى اتفاق بشأن قوات الأمن المحلية التي ستتولى الأمن.

وبين أن لدى الأمم المتحدة الآن 15 مراقباً فقط داعياً الحوثيين إلى الإسراع في إصدار تأشيرات الدخول ل30 شخصا آخرين.

وشدد على ضرورة أن تكون ھناك ترتيبات أمنية لحماية الموانئ الواقعة على الساحل الغربي لليمن مشيراً إلى ضرورة العمل على إقامة مناطق منزوعة السلاح في الحديدة.

وتابع قائلاً “نسعى الآن لتأمين مسار مرور المساعدات الإنسانية في الحديدة ونقوم بفحص ميناء الحديدة للتأكد من قدرته على استقبال السفن” مشدداً على الإلتزام بتنفيذ اتفاق الحديدة بشكل كامل.

(كونا)