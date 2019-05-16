وفد الشرعية باجتماعات الأردن: الحوثي يضع عراقيل وآلية المبعوث غير صحيحة

أكد عضو في وفد الحكومة الشرعية باجتماعات العاصمة الاردنية عمان التي يرعاها المبعوث البريطاني مارتن غريفيث وفريقه في مكتب مبعوث الأمم المتحدة أن الحوثي وضع عراقيل أمام الاتفاق وأن آلية المبعوث الدولي غير صحيحة.

وفي تصريحات له اليوم، حمّل رئيس المكتب الفني وعضو الوفد الحكومي اليمني المفاوض محمد العمراني مسؤولية فشل المفاوضات التي تجري في عمّان حول آلية تطبيق بنود اتفاقية الحديدة لمكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إضافة إلى العراقيل التي تضعها جماعة الحوثي أمام تنفيذ الاتفاقية.

وقال العمراني في إن الاجتماع الذي دعا له المبعوث الأممي إلى اليمن جاء لتنفيذ آلية البند الاقتصادي في اتفاقية الحديدة والمتعلق بموانئ الحديدة وتحصيل الإيرادات وإيداعها في البنك المركزي، إلا أن الوفد الحكومي تفاجأ بطروحات من قبل الطرف الآخر بالاتفاق مع مكتب المبعوث الأممي بعيدة عن الأهداف التي عقدت من أجلها الاجتماعات.

وانتقد العمراني الآلية التي يتعامل بها مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن والتي وصفها بغير الصحيحة ولا تتماشى مع أصول الاتفاقيات، مضيفاً أن هناك اتفاقا، الأصل أن نعمل على آلية تنفيذه وليس فتح مشاورات جديدة وتفاصيل لا داعي لها.