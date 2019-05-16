تدشين مشروع تقديم معدات للمحاكم ومكتب النائب العام بالمكلا

دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون الساحل والهضبة الدكتور سعيد عثمان العمودي ورئيس محكمة الإستئناف بحضرموت القاضي هاشم عبداللاه الجفري مشروع تقديم معدات للمحاكم ومكتب النائب العام مقدمة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن مشروع تعزيز الأمن والحماية على المستوى المحلي في اليمن.

وتعرف الدكتور العمودي والقاضي الجفري من ممثل المشروع مؤيد الشيباني حول جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تعزيز سيادة القانون في اليمن ومساعدة المحاكم والنيابات على أداء عملها بالشكل المطلوب وفي ظروف طبيعية، لافتا إلى أن المستلزمات المكتبية المقدمة ضمت اثاث مكتبي يتكون من مكاتب وكراسي للإدارات وقاعات المحاكم في المجمع القضائي والنيابة بمدينة المكلا.

وتقدم وكيل حضرموت لشؤون الساحل والهضبة بشكره وتقديره لبرنامج الأمم المتحده الإنمائي ودورهم الكبير في مساعدة اليمن بشكل عام وحضرموت خلال هذه المرحلة التي تمر بها البلاد، مؤكدا على أن السلطة المحلية بحضرموت تدعوا البرنامج لتنفيذ مزيد من المشاريع في مختلف المجالات خصوصا الحيوية منها والمرتبطة بحياة المواطن اليومية.

من جانبه أوضح رئيس محكمة الإستنئاف بحضرموت بأن هذا الدعم الجديد للمحاكم والنيابات من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيسهل من عمل السلطة القضائية بالمحافظة، وسيستكمل الجهود التي قامت بها السلطة المحلية في إعادة بناء وتأهيل وترميم المقرارت التي طالها التدمير والتخريب خلال السنوات الماضية لتمارس عملها بكل يسر وسلاسة في خدمة المواطن وقضايا المختلفة.

حضر التدشين مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بساحل حضرموت المهندس عمر الأشولي ومدير عام مديرية مدينة المكلا المهندس عوض بن هامل.