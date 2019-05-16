معين عبدالملك يصل إلى الرياض للتشاور مع رئيس الجمهورية

وصل رئيس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك سعيد، إلى العاصمة السعودية الرياض، حسبما ذكرت مصادر حكومية .

وتأتي زيارة الدكتور معين عبدالملك إلى الرياض، للتشاور مع رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، حول عدد من الملفات الأمنية والخدمية والتنموية والاقتصادية .

كما تهدف الزيارة إلى إطلاع رئيس الجمهورية على جهود تطبيع الأوضاع وتفعيل المؤسسات وتحسين الخدمات وتحقيق الأمن والاستقرار النقدي واستعادة التعافي الاقتصادي.