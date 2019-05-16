"الخليج 365" يكشف تلاعب الميليشيات بالمنحة السعودية الإماراتية للمعلمين

كشف معلمون ومعلمات لـ(الخليج 365) كيف تتلاعب ميليشيا الحوثي الإنقلابية بالمنحة المالية المقدمة لهم من السعودية والإمارات بالتعاون مع منظمة اليونيسيف المكلفة بالإشراف على صرف هذه المنحة في مناطق الميليشيات .

وقال المعلمون في إستطلاع للموقع، أن الميليشيات بالإتفاق مع اليونيسيف إعتمدت آلية تسمح لقيادات الميليشيات بنهب مبالغ المنحة المخصصة للمعلمين .. لافتين إلى أن هناك قيادات حوثية بارزة تستلم مبالغ مالية من هذه المنحة أكثر من المبالغ المالية التي يتسلمها المعلمين أنفسهم .

وتؤكد المعلمة، سميرة. ح . ن، لـ(الخليج 365) أنها تفاجئت بشطب أسمها من كشوفات المستحقين لهذه المنحة وإستبدالها بأخر ليس له علاقة بالقطاع التعليمي .. مشيرة إلى أنها تقدمت بشكوى لمنظمة اليونيسيف لكن الأخيرة لم تتجاوب مع شكاواها .

فيما أشار المعلم، علي . ع . ح، إلى أن الميليشيات إستغلت الآلية التي إتبعتها المنظمة الأممية وتمكنت من التحايل عليها لنهب هذه المنحة .. لافتاً إلى أن آلية المنظمة الأممية تشترط دوام المعلمين لإستلام مبلغ المنحة التي حولتها المنظمة إلى بدل مواصلات .

وأضاف "الميليشيات أستغلت هذه الآلية وقامت بإستبعاد المعلمين المخالفين لها والرافضين لسياساتها الطائفية وأستبدلتهم بعناصر أمية لا علاقة لها بالتعليم والقطاع التربوي" .. لافتاً إلى أن الميليشيات هددت الكثير من المعلمين الذين كانوا مستمرين بالعمل وحذرتهم من الدوام من أجل إحلال عناصر تابعة لهم بدلاً عنهم .

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وأكد المعلم أن المنظمة الأممية المسؤولة عن عملية التوزيع على علم بهذه التجاوزات ولكن تتغاضي محاباة بالميليشيات التي باتت تلك المنظمات مسخرة لخدمتهم .

وما يؤكد تصريحات المعلمين هو تغريدات وزير الإعلام معمر الإرياني على تويتر، والذي قال أن مئات الشكاوي والبلاغات من المعلمين والمعلمات في مناطق سيطرة الميليشيات تؤكد قيام الأخير باسقاط آلاف الاسماء من برنامج الحوافز النقدية للقطاع التعليمي وخصم مبالغ من المكافأة المالية للكادر التعليمي والمقدمة من الاشقاء في السعودية والإمارات بمبلغ 60 مليون دولار .

وأكد أن تلاعب ونهب الميليشيات بهذه المنحة رغم وقف مرتباتهم والأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة،جريمة تضاف لسلسلة الجرائم التي ترتكبها المليشيا بحق اليمنيين في مناطق سيطرتها .. مطالباً بمراجعة الآلية الحالية والتنسيق مع الحكومة لتقديم كل أشكال الدعم للمواطنين .

وهو ما أكدته أيضاً في أكثر من مناسبة مصادر تربوية في العاصمة صنعاء، وقالت أن الميليشيات قامت بإسقاط أسماء المئات من المعلمين غير الموالين لهم والرافضين لتنفيذ سياساتهم الطائفية .. مشيرة إلى أن الميليشيات قامت بإضافة أسماء قيادات تابعة لها لا علاقة لها بالقطاع التربوي ومنحتهم مبالغ مالية تفوق المبالغ التي منحت للمعلمين .