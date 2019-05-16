اخبار الخليج / اخبار اليمن

انهيار جديد للريال اليمني أمام العملات الاجنبية في صنعاء وعدن.. الاسعار الان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار جديد للريال اليمني أمام العملات الاجنبية في صنعاء وعدن.. الاسعار الان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يواصل الريال اليمني تراجعه الكبير وانهياره أمام العملات الأجنبية، صباح اليوم الخميس، الموافق 16 مايو 2019م،

ويتفاوت سعر الصرف من مكان لآخر، بسبب عدم وجود رقابة على سعر الصرف في السوق اليمني

سعر الصرف في صنعاء
العملة    سعر الشراء    سعر البيع
الدولار    527 ريال يمني    532 ريال يمني
الريال السعودي    140 ريال يمني    141 ريال يمني
الدرهم الإماراتي    143 ريال يمني    144 ريال يمني
سعر الصرف في عدن
العملة    سعر الشراء    سعر البيع
الدولار    537 ريال يمني    531 ريال يمني
الريال السعودي    143 ريال يمني    142 ريال يمني
الدرهم الإماراتي    146 ريال يمني    144 ريال يمني
 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انهيار جديد للريال اليمني أمام العملات الاجنبية في صنعاء وعدن.. الاسعار الان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا