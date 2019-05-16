شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار جديد للريال اليمني أمام العملات الاجنبية في صنعاء وعدن.. الاسعار الان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يواصل الريال اليمني تراجعه الكبير وانهياره أمام العملات الأجنبية، صباح اليوم الخميس، الموافق 16 مايو 2019م، ويتفاوت سعر الصرف من مكان لآخر، بسبب عدم وجود رقابة على سعر الصرف في السوق اليمني سعر الصرف في صنعاء

العملة سعر الشراء سعر البيع

الدولار 527 ريال يمني 532 ريال يمني

الريال السعودي 140 ريال يمني 141 ريال يمني

الدرهم الإماراتي 143 ريال يمني 144 ريال يمني

سعر الصرف في عدن

العملة سعر الشراء سعر البيع

الدولار 537 ريال يمني 531 ريال يمني

الريال السعودي 143 ريال يمني 142 ريال يمني

الدرهم الإماراتي 146 ريال يمني 144 ريال يمني



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انهيار جديد للريال اليمني أمام العملات الاجنبية في صنعاء وعدن.. الاسعار الان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.