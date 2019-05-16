شكرا لقرائتكم خبر عن وزير في الحكومة الشرعية يفاجئ الجميع ويدين "غارات التحالف" في صنعاء.. ويدعو للتحقيق! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أدان وزير في الحكومة اليمنية الشرعية، الخميس، مقتل مدنيين بينهم أطفال بغارات للتحالف العربي بقيادة السعودية.

وقال وزير حقوق الإنسان اليمني "محمد عسكر": "أدين بأشد العبارات مقتل 6 مدنيين بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة، في قصف على أحد المنازل بصنعاء.

وأضاف في تغريدة على "تويتر" رصدها تعز أونلاين: "أدعو اللجنة الوطنية للتحقيق للقيام بدورها، وتقديم مرتكبيها للعدالة، تحقيقا لمبدأ الإنصاف للضحايا.

وتابع بعبارات إنسانية القول: "إن وجعك يا صنعاء وجعنا جميعا، وتبقى ‎مليشيا الحوثي مصدر كل وجع يمني".

Advertisements

وأثارت مهاجمة وزير في الحكومة الشرعية للتحالف الداعم لها، أثارت ردود فعل متباينة على مواقع التواصل، متسائلين عن مصير الوزير اليمني الذي يقيم في الرياض.

وكانت مقاتلات التحالف قد أغارت صباح اليوم على حي سكني في العاصمة صنعاء، ما أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين، من ضمنهم أطفال، حيث لاقت الحادثة إدانة واسعة من كافة أطياف اليمن المدنية.

ويقود التحالف العربي في اليمن حربا منذ 4 سنوات على المتمردين الحوثيين، لإعادة الشرعية في اليمن، بعد انقلاب الأخيرين على السلطة، لكن اليمنيون يقولون إنه يتخبط ولا يعرف ماذا يريد، حيث تضاعفت قوة الحوثيين رغم الحرب.

المصدر: تعز أونلاين