شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد... مشاجرة بين مذيعي الجزيرة على خبر كاذب عن السعودية.. وسياسي كبير يتدخل .. (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بثت قناة “MBC” حلقة جديدة من برنامج “نادي المرتزقة”، بعنوان “خبر السعودية بالنشرة”، والتي سخرت من مذيعي قناة الجزيرة القطرية، جمال ريان، وخديجة بن قنة. وأظهرت الحلقة مشاجرة حادة بشكل ساخر بين “ريان”، و”بن قنة”، من أجل بث خبر مفبرك عن السعودية؛ حيث تراشق الاثنان بالسباب والاتهامات من أجل إذاعة الخبر.

وعلى خلفية ذلك، تدخل عزمي بشارة، في المشاجرة بين “ريان” و”بن قنة”، وقال لهما إن صوتيكما مرتفع ووصل إلى الخارج، مؤكدًا أنه من صنع هذا الخبر الكاذب. وتابع “بشارة” حديثه إلى المذيعين، بأن هناك ملايين الأخبار حول السعودية سيتم إذاعتها، وفي النهاية أنا من يحدد من يذيع الخبر، لأن الأموال تأتي عندي. وأهان الممثل الذي يجسد دور عزمي بشارة المذيعين، وأكد أنهما مجرد أدوات يقوم بتحريكها ولا أحد يستطيع فعل شيء في القناة دون الرجوع إليه.