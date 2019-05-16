شكرا لقرائتكم خبر عن جميح : الشرعية عجزت عن الرد على مسرحية الأمم المتحدة بالحديدة .. وهذا ماعلينا ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال السياسي اليمني الدكتور محمد جميح إذا عجزت الشرعية عن توجيه رسالة واضحة للأمم المتحدة تشرح فيها مهزلة انسحاب الحوثي من الحديدة. Advertisements واضاف جميح على صفحته بتويتر : لا يجوز أن نسكت عن"الممثل المسرحي"غريفيث الذي ضلل مجلس الأمن. ودعا جميح الناشطون، الصحفيون، الحقوقيون، الفنانون وغيرهم أن يتحركوا لتشكيل رأي عام باتجاه رفض هذه المسرحية, هذا وطننا والصمت عار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جميح : الشرعية عجزت عن الرد على مسرحية الأمم المتحدة بالحديدة .. وهذا ماعلينا ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.