شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان ...قائد التحالف العربي يفاجئ الجميع ويتحدى الحوثي ويظهر وسط " قعطبة " برفقة هذه القيادات والمليشيات تستهدف المنطقة بصاروخ "وهذه تفاصيل ماحدث " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفقد قائد التحالف العربي بعدن رفقة مدير أمن عدن شلال شايع، مساء الأربعاء 15 مايو 2019، مدينة قعطبة شمال محافظة الضالع، جنوب البلاد، بعد تأمينها وتطهيرها من مليشيات الذراع الإيرانية وطرد الحوثيين صباحاً.

ومن أمام مستشفى البريهي أفادت مصادر ميداينة، أن قائد التحالف، أبو محمد -إماراتي- وشلال علي شايع وآخرين قاموا بزيارة الجرحى والاطمئنان إلى حالاتهم الصحية.

Advertisements

ويخيم الهدوء التام على مدينة قعطبة شبه الخالية من السكان، وكانت مسرحاً لقتال عنيف على مدى أيام بلغ ذروته الليلة الماضية وحتى الصباح، حيث تمكنت قوات المقاومة الجنوبية بتشكيلاتها من طرد الحوثيين وتكبيدهم خسائر فادحة تجاوزت المائتي قتيل وأسير.

وبعد تلقيها الهزيمة الثقيلة عمدت المليشيات إلى القصف على قعطبة بالمدفعية وسقطت قذائف مدفعية وقذائف هاون في سوق القات، دون سقوط ضحايا.

واستشهد 7 مدنيين، ثلاثة من أبناء الضالع وأربعة من أبناء قعطبة، جراء القصف بصاروخين حراريين موجهين على أطراف سناح وعلى قعطبة، والثلاثة هم: عبدالرحمن الجبلي، وعلي فضل علي بعار، وخليل إبراهيم. والشهداء الأربعة هم: محمدعبدالله البوقعي، معتصم علي الحداد، عايش المعبري ، وعلي عبدالله جيد