شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية اليمنية في النيبال تنتخب أول هيئة إدارية "صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أجرت الجالية اليمنية في النيبال يوم الأربعاء ، انتخاب الهيئة الإدارية للجالية بحضور الجماهير اليمنية المقيمة بالنيبال وعلى كل المستويات من موظفين وأكاديميين وطلاب ،

وعقد أبناء الجالية في النيبال اجتماعا تأسيسيا بالعاصمة النيبالية كاثمندو حضره 33 يمنيا ويمنية، جرى خلاله انتخاب هيئة إدارية هي الأولى في تاريخ تواجد االيمنيين بالنيبال.

وفي مستهل الاجتماع تم اختيار عمر شمسان لإدارة الاجتماع الإدارة اللقاء التاسيسي الأول

وبعد ذألك تم قراءة مشروع نظام الجالية ومناقشته .

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وأفرزت النتائج انتخاب المهندس عبدالعزيز المذلبي رئيسا للجالية عبدالرحمن عسيلو أمينا عاما للجالية