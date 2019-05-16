شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي جنوبي : معركة الضالع لن تتوقف الا بهذا الأمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الجنوبي هاني مسهورأنه ‏لن تتوقف معركة الضالع فأذناب إيران الحوثيين ينفذون أوامر أسيادهم.

وقال مسهور في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" المعركة ستستمر حتى يضرب رأس الشر في طهران.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي جنوبي : معركة الضالع لن تتوقف الا بهذا الأمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.