شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة كبيرة لكل الخليجيين بعد قيام مواطن اماراتي بجعل الكلاب يغتصبون طليقته ومدير عام العمليات الشرطية في امارة عجمان يوضح حقيقة ماجرى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت بعض المواقع خبر يحوي تصريحات منسوبة لضباط من الشرطة حول وقوع جريمة، أجبر فيها زوج الكلاب على اغتصاب طليقته في إمارة عجمان.

ونفت شرطة عجمان الخبر عبر حسابها على موقع تويتر، مؤكدة بأنه كاذب لا أساس له من الصحة.

وقال مدير عام العمليات الشرطية في شرطة عجمان العقيد عبد الله سيف المطرشي إن هدف الإشاعة الترويج لشركات تجارية وهمية لجذب أكبر عدد من الزوار لمواقعها الإلكترونية، عبر نشر أخبار مسيئة لافته للانتباه وفقًا للإمارات اليوم.

وشدد المطرشي على ضرورة وقف تداول أو إعادة نشر هذه الإشاعات الكاذبة، حتى لا يتعرض ناشرها للمساءلة القانونية، منوهًا إلى أخذ الأخبار وخاصة مايمس منها الأمن في المجتمع عن المصادر الرسمية، أو من وسائل الإعلام الشرطية أو من وزارة الداخلية.