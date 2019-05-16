شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي السعودية: هؤلاء أسوأ من ظهروا على وجه الأرض.. تعرف عليهم! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المفتي العام بالمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ إن تنظيم داعش هو أسوأ من ظهر على وجه الأرض.

وفي تصريحات خاصة لعكاظ السعودية إن الدواعش فاقوا من سبقهم في القتل واستباحة الدماء و استباحة الأعراض، ونهب الأموال.

وأضاف آل الشيخ أن هؤلاء فئة ضالة، فهم ضالون مضلون، منوها أن من تأمل سيرتهم وما فعلوه بالمسلمين علم أنها فئة مفسدة باغية، لات تحب الخير لا للإسلام ولا للمسلمين.

يذكر أن داعش كان قد أفتى أخيرا بحزمة من الفتاوى الغريبة ، والتي تتعلق ضرورة إفطار أعضاء التنظيم أثناء المعارك بزعم أن الصيام يرهق الجسد، وبالتالي يشجع الصائم على الخمول والاستسلام للتعب، ما يترتّب عليه التقاعس عن مواصلة المعارك.

كما أفتى بمنع خروج النساء في نهار رمضان لئلا يؤدي خروجهن إلى فتنة المسلمين، ومَن ترغب في الخروج بعد صلاة المغرب ينبغي أن يكون معها أحد المحارم.

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وجاءت الفتوى الثالثة بوجوب إغلاق المحال التجارية آخر 10 أيام قبل عيد الفطر، ليتفرغ المسلمون للعبادة فقط.

كما أفتى داعش أيضا ببطلان صيام من لا ينتمي للتنظيم، فكل مَن يثبت أنه صائم ولكنه ليس عضوا في التنظيم صيامه باطل، ويمكن أن يقام عليه الحد باعتباره من المنافقين.

أما الفتوى الخامسة للتنظيم فهي تقضي بأن من لا يحب التنظيم لا يقبل صيامه، حيث قال مفتي التنظيم في مدينة حمص السورية: "إن من لا يحب التنظيم لا يقبل صيامه، فمن لديه هذه الخصال فلا يكلفن نفسه عناء الصوم، فليس له من الصيام إلَّا الجوع والعطش.