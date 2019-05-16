شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تغيير جديد طارى بأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني "اخر تحديث " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" ينشر آخر تحديثات أسعار العملات مع بداية يوم الخميس 16 مايو: أسعار الشرا ء .

Advertisements السعودي : 140

الدولار : 532

الإماراتي : 142

العماني : 1365 أسعار البيع : السعودي : 140.5

الدولار : 536

الإماراتي : 143.5

العُماني : 1380 مع العلم أن أسعار العملات غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة.

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