شكرا لقرائتكم خبر عن ‘‘فيديو طازج‘‘ ورد الآن.. شاهد الجيش يعلن الانتصار وتحرير هذه المدينة بالكامل والقيادات الحوثية تتساقط ودفاعاتها تنهار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حققت المقاومة الجنوبية والحزام الأمني والقوات المشتركة في الضالع انتصار ساحق بتحرير قعطبة بالكاملة.

ويوضح الفيديو الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عمليات التمشيط لبعض منازل المواطنين من المليشيات الحوثية الإيرانية التي تمركزت بداخلها وتقوم القوات المشتركة والحزام الأمني والمقاومة الجنوبية بملاحقة من تبقى في أطراف مدينة قعطبه.

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إلى ذلك لقي القيادي الحوثي البارز ماجد زرعة مصرعه في قعطبة فجر الأربعاء.

شــاهد الفيـديو: