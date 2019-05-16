ورد الآن : الكشف عن مصير مسؤول حوثي بارز تعرض لقصف مقاتلات التحالف في صنعاء (الاسم والصورة)

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عدن - ياسمين التهامي - مصدر طبي ان عبدالله صبري وكيل وزارة الاعلام التابعة للحوثي، و رئيس إتحاد الإعلاميين اليمنيين، خرج من غرفة العمليات بعد إصابته بكسور في قدمه إثر غارات لمقاتلات التحالف العربي على منزله والمنازل المجاورة في حي الرقاص السكني بالعاصمة صنعاء، صباح اليوم الخميس.

وقال المصدر في تصريح الى " المشهد اليمني" ان صبري حين سماعه بمقتل ولده حسن اثناء الغارة الجوية، بدى متماسكا، و مطمأن على صحة نجله الآخر لؤي الذي يرقد في العناية المركزة في حالة خطرة ويسأل عن والده الذي يرقد في غرفة بجواره في ذات المشفى ويتمنى الشفاء لوالدته التي ترقد في مستشفى آخر.

واستهدفت مقاتلات التحالف صباح اليوم الخميس، مبنى سكني في حي الرقاص بالعاصمة صنعاء، أدت الى وقوع 64 شخصا بين قتيل، وفقا لوزارة الصحة التابعة لمليشيا الحوثي.

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