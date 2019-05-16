حضرموت: السلطة المحلية توجه شركة النفط بمعالجة أزمة المشتقات النفطية

وجه وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام بن حبريش الكثيري، شركة النفط بوادي حضرموت، بسرعة معالجة أزمة المشتقات النفطية في مديريات وادي وصحراء حضرموت.

جاء ذلك خلال اطلاع الوكيل الكثيري، على أوضاع الخدمات الأساسية في المديريات الغربية لوادي حضرموت "حريضة - عمد - رخية - حورة وادي العين" .

وشدد الكثيري، على أهمية التوزيع العادل بين جميع مديريات وادي وصحراء حضرموت، للكميات التي تحصل عليها الشركة في الوقت الحالي.

وقال بأن الكميات الواصلة من المشتقات النفطية لوادي حضرموت، لا تفي إطلاقاً بالكمية المطلوبة، مما يتسبب بظهور الأزمات ومعاناة المواطنين.

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وحث مدراء عموم المديريات، على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ مشاريع التنمية الممولة من حصة وادي حضرموت، من مبيعات النفط .

وأوضح أن المرحلة القادمة ستشهد تنفيذ مشاريع أخرى، وفقا والطلبات المقدمة من المواطنين، خصوصا في قطاعات الصحة والمياه والتربية والتعليم والطرقات.

وأكد على أهمية الرفع من مستوى أدى السلطات المحلية في جميع المديريات، الذي بدوره سيسهم في عملية الارتقاء بمستوى الخدمات، ومعالجة قضايا المواطنين وتعزيز واقع المديريات .

وأثرت سلبياً هذه الصعوبات على حياة المواطنين، وخصوصا انقطاعات المشتقات النفطية، مما أثر ذلك، على سير مشاريع المياه الأهلية وتنقلات المواطنين.

