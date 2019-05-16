علق السفير اليمني السابق، عبدالوهاب طواف، على تصريحات المبعوث الأممية لدى اليمن، مارتن جريفيث، بالقول أن عناصر الحوثي ستتحول إلى موظفين رسميين وبمباركة أممية.
ودون طواف، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر،" قال غريفيث أن الأمم المتحدة ستوظف 4 آلاف شخص لإدارة موانئ الحديدة، ولم يوضح ماهي المعايير التي سيتم بها أختيار وتوظيف هذا العدد؟".
وأردف قائلاً " للأسف ستتحول عناصر الحوثي إلى موظفين رسميين وبمباركة أممية، وهذا سيعمق المشكلة، وسيُعقد عملية إحلال السلام في اليمن".
كانت هذه تفاصيل خبر دبلوماسي يمني: غريفيث سيوظف 4 ألف حوثي بمباركة أممية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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